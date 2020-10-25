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Lamborgini и Maybach - не наша история. Белорусы чаще всего покупают машины Volkswagen

В личной собственности граждан Беларуси насчитывается 3,863 млн авто.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в Национальном статистическом комитете.

Влад Бумага и его железный конь, фото из открытого доступа

При этом самой широко используемой маркой автомобиля у белорусов является Volkswagen – их в личной собственности 418,9 тыс. штук.

Самыми редкими марками являются Lamborgini и Maybach — у жителей страны таких всего по две. Rolls-Royce в Беларуси всего 5, а машин марки Aston Martin – 11. Автомобилей Maserati в стране 37, Bentley  — 78. Машин Cadillac в республике гораздо больше – 662. Еще больше обладателей Porsche – 1 411.
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