Сказанул! Лукашенко объяснил смысл инвестиционного цикла 2021 года





"Надо вкладывать деньги в строительство новых предприятий… потому что строить старье бесполезно», - открыл истину Лукашенко.





Он отметил, что в Беларуси освоены и новые высокотехнологичные отрасли, как, например, космос и атомная энергетика, однако в дальнейшем не стоит задача концентрироваться только на подобных масштабных проектах с нуля. (?????)





«Но не в этом наша цель. Мы не настолько богаты, и нам, может, они не так уж и нужны. Будем развивать те компетенции и направления, где мы чего-то соображаем. Будем углубляться, чтобы добавленная стоимость была выше. В этом смысл нового инвестиционного цикла будущего года", - пояснил Лукашенко.





"Смысл этого инвестиционного цикла в том, чтобы построить новые высокотехнологичные предприятия и, модернизируя, развивая старые, углублять производство", - утонил он.