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В ноябре в Беларуси подорожают многие марки сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 ноября 2020 года.


В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость 77 марок табачных изделий.

В частности, подорожают 47 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», 28 брендов, производимых фабрикой «Неман», и 2 бренда, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Цены вырастут в диапазоне от 2 до 15 копеек.

При этом стоимость марок, производимых ООО «Интер Тобакко», а также импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», не изменится.

Кроме того, на рынке появится новый бренд: ООО «Табак-инвест» представит Camel Studio Exotic Crush (2,50 рубля). А госпредприятие «Беларусьторг» начнет ввозить Pall Mall Nano Blue (2,55 рубля).
Belmir.by
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