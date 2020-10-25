Магазинов станет еще больше: до конца года в Минске планируют открыть 50 объектов розничной торговли
Об этом сообщил заместитель председателя Минского горисполкома Юрий Трущенко.
Он отметил, что торговая сфера столицы продолжает активно развиваться. Уже сейчас в ней насчитывается 11,5 тысяч объектов.
Обеспеченность торговыми площадями в Минске составляет 680 квадратных метров на 1 тысячу жителей при стандарте 600 квадратных метров, пишет телеграм-канал «Минск. Официально.
08:42 25/10/2020
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