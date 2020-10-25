



Он отметил, что торговая сфера столицы продолжает активно развиваться. Уже сейчас в ней насчитывается 11,5 тысяч объектов.

Обеспеченность торговыми площадями в Минске составляет 680 квадратных метров на 1 тысячу жителей при стандарте 600 квадратных метров, пишет телеграм-канал «Минск. Официально.