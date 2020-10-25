+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Магазинов станет еще больше: до конца года в Минске планируют открыть 50 объектов розничной торговли

Об этом сообщил заместитель председателя Минского горисполкома Юрий Трущенко.


Он отметил, что торговая сфера столицы продолжает активно развиваться. Уже сейчас в ней насчитывается 11,5 тысяч объектов. 
 
Обеспеченность торговыми площадями в Минске составляет 680 квадратных метров на 1 тысячу жителей при стандарте 600 квадратных метров, пишет телеграм-канал «Минск. Официально.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]