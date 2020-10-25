Богатейший европеец за неделю стал еще богаче на 8 млрд долларов
Президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно Состояние бизнесмена превысило 122 млрд. долларов. В рейтинге мировых миллиардеров он уступает лишь Джеффу Безосу.
На прошлой неделе группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила, что появились признаки восстановления мирового рынка предметов роскоши, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. На фоне этого заявления, вызвавшего последующий рост стоимости акций LVMH, состояние главы группы Бернара Арно за неделю выросло на 8 млрд долларов до 122 млрд. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил Forbes.
Как сообщает издание, с 15 по 22 октября стоимость акций группы LVMH выросла на 6%. Однако, как отмечает Forbes, это еще не значит, что кризис для бизнес-группы уже миновал.
Так, 15 октября группа LVMH, которая владеет такими брендами, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon, сообщила о падении выручки на 21% за первые девять месяцев 2020 года. Выручка от продажи ее косметики, напитков, ювелирных изделий, а также розничной торговли в третьем квартале оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
В то же время выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12%, в частности из-за высоких продаж домов Louis Vuitton и Dior.
"LVMH - не единственный игрок индустрии роскоши, переживающий подъем", - отметил Forbes.
Дом моды Hermès также сообщил о 7-процентном росте выручки в третьем квартале. Несмотря на то что объем продаж бренда в Европе и США существенно снизился, в Азии он вырос почти на 21%.
Сейчас в рейтинге миллиардеров Forbes, обновляемом в реальном времени, Арно занимает второе место с состоянием 122,3 млрд. долларов. Он уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу - 188,6 млрд. долларов, а на третьем месте рейтинга находится основатель Microsoft Билл Гейтс - 116,9 млрд. долларов.
08:29 25/10/2020
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