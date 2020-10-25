Богатейший европеец за неделю стал еще богаче на 8 млрд долларов









На прошлой неделе группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила, что появились признаки восстановления мирового рынка предметов роскоши, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. На фоне этого заявления, вызвавшего последующий рост стоимости акций LVMH, состояние главы группы Бернара Арно за неделю выросло на 8 млрд долларов до 122 млрд. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил Forbes.





Как сообщает издание, с 15 по 22 октября стоимость акций группы LVMH выросла на 6%. Однако, как отмечает Forbes, это еще не значит, что кризис для бизнес-группы уже миновал.





Так, 15 октября группа LVMH, которая владеет такими брендами, как Bulgari, Guerlain и Dom Pérignon, сообщила о падении выручки на 21% за первые девять месяцев 2020 года. Выручка от продажи ее косметики, напитков, ювелирных изделий, а также розничной торговли в третьем квартале оказалась ниже, чем за аналогичный период прошлого года.





В то же время выручка от продаж одежды и кожаных изделий выросла на 12%, в частности из-за высоких продаж домов Louis Vuitton и Dior.





"LVMH - не единственный игрок индустрии роскоши, переживающий подъем", - отметил Forbes.





Дом моды Hermès также сообщил о 7-процентном росте выручки в третьем квартале. Несмотря на то что объем продаж бренда в Европе и США существенно снизился, в Азии он вырос почти на 21%.





Сейчас в рейтинге миллиардеров Forbes, обновляемом в реальном времени, Арно занимает второе место с состоянием 122,3 млрд. долларов. Он уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу - 188,6 млрд. долларов, а на третьем месте рейтинга находится основатель Microsoft Билл Гейтс - 116,9 млрд. долларов.