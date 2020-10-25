Умер глава Samsung Ли Гон Хи

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Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи ушел из жизни в воскресенье в Сеуле в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье, 25 октября, со ссылкой на заявлении компании сообщил Bloomberg.





Известно, что Ли Гон Хи имел проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.





"Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным", - говорится в заявлении Samsung.





Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, Ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн.





В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Он назвал компанию "второсортной" по мировым стандартам и призвал каждого сотрудника "изменить все, кроме жены и детей".





Согласно предложенной им концепции "нового управления" подчиненные теперь могли указывать своим начальникам на ошибки.





Южнокорейская прокуратура также подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ен участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group.





Помимо Ли Чжэ Ена, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хен, покончила с собой в 2005 году.