Сколько заработал «Нафтан» за последние пять лет?

По этому важнейшему финансовому показателю белорусская компания – один из аутсайдеров в нефтеперерабатывающей отрасли Центральной и Восточной Европы.





В 2015-2016 годах, когда «Нафтаном» руководил Владимир Третьяков, объем чистой прибыли предприятия сократился, соответственно, до 3,6 млн и 0,7 млн евро. В 2017 году «Нафтан» возглавил Александр Демидов. При нем чистая прибыль выросла до 4,1 млн евро, но в 2018-2019 годах вновь пошла вниз. Оправданием может являться программа модернизации, которую за счет кредитов и собственных средств в этот период проводил «Нафтан». Но модернизация затянулась. Отдачи от вложенных средств пока не видно.





На этой неделе новым руководителем «Нафтана» стал бывший заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Сойко. Напутствуя его, Александр Лукашенко упомянул неких «ворюг»-приватизаторов, которые за бесценок хотели бы получить контроль над этим активом.





«Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке», — отметил Александр Лукашенко.







