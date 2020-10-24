МЧС выдало БелАЭС разрешение на энергопуск первого блока

"Коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 23 октября принято положительное решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы энергетического пуска энергоблока № 1", - говорится в сообщении на сайте департамента.





Там отметили, что данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").





Энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября, его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2021 года. Второй энергоблок планируется ввести в 2022 году.