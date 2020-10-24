



Письмо было направлено начальнику Солигорского РОВД Александру Шаровару, сообщает Стачком Беларуськалия





В письме профсоюзный лидер описывает постоянные аресты лидеров стачкома, среди которых находится и вице-председатель Белорусского Независимого профсоюза — Сергей Черкасов. БНП в свою очередь является членом Глобального союза IndustriALL, который сегодня объединяет более 50 миллионов рабочих во всем мире.





В письме говорится, что Глобальный союз IndustriALL самым решительным образом осуждает преследование и задержание Анатолия Бокуна, Сергея Черкасова, Юрия Корзуна и Павла Пученю, работников ОАО «Беларуськалий».





«Все они несколько раз подвергались произвольным задержаниям за последние два месяца. Очевидно, что эти профсоюзные лидеры, которые также являются членами забастовочных комитетов, подвергаются преследованиям за их профсоюзную деятельность, которая защищена национальным и международным трудовым законодательством».





Вальтера Санчеса беспокоят и условия в которых содержатся лидеры протеста, постоянные перемещения из одного ИВС в другое, что можно приравнять к пыткам:





«Поэтому необходимо, чтобы Солигорский РОВД немедленно прекратил преследование и нарушение трудовых прав и прав человека профсоюзных лидеров Анатолия Бокуна, Сергея Черкасова, Юрия Корзуна и Павла Пученю и немедленно освободил их. В строгом соответствии с национальными и международными законами и стандартами в области прав человека. Мы надеемся на ваши незамедлительные действия и ответ."





Копии обращения были направлены и в местные органы власти, а также руководству ОАО «Беларуськалий».