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Киевский суд обязал белорусскую компанию оплатить поставку арматуры для Белорусской АЭС из Украины

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с белорусского ООО «ЭнергоСпецАрматура» более 1 миллиона белорусских рублей задолженности за поставку в 2019 году арматуры для строительства Белорусской АЭС, сообщает «Радыё Cвабода».

По итогам рассмотрения двух «долговых» дел деньги будут взысканы в пользу украинского поставщика — частной компании «Киевское центральное конструкторское бюро арматуры».

Кроме того, белорусская компания должна возместить судебные издержки — более 167 тысяч гривен (15,2 тысячи белорусских рублей в эквиваленте).

После того, как первый случай был открыт в январе, белорусская компания начала рассчитываться с украинским поставщиком, и суд приостановил дело. Первое дело было возбуждено в связи с неисполнением обязательств по контракту, заключенному в декабре 2018 года.

В июле 2020 года расчеты прекратились, и суд возбудил еще два дела о взыскании долга по другому контракту, подписанному в феврале 2018 года. Как и предыдущий, он предусматривал оплату услуг в течение 175 дней с момента отгрузки.

Продукция была доставлена ​​в Беларусь в апреле 2019 года, и ЭнергоСпецАрматура должна была оплатить ее до середины октября того же года.

По договору платили в рублях. Белорусская компания может обжаловать решение суда в течение 20 дней. В случае отклонения апелляции решение вступит в силу 9 ноября.

Напомним, недавно стало известно о том, что государство не рассчиталась со многими подрядчиками, которые трудятся на возведении БелАЭС. Это поставило некоторые компании на грань банкротства. А также вывело строительную отрасль, как вид экономической деятельности, на лидирующие позиции по концентрации убытков.
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