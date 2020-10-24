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Белагропромбанк объявил о приостановке обслуживания физических лиц в понедельник. Но это не забастовка

В понедельник многие кампании под тем или иным предлогом не намерены работать. Истекает срок "народного ультиматума", который Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко. И чтобы он, наконец, понял, что все серьезно, в стране будет предпринята попытка общенациональной забастовки.



Кампании по-разному сообщают о своей солидарности с требованиями экс-кандидата в президенты Тихановской и ее сторонников. Кто-то открыто заявляет о том, что присоединяется к протесту, кто-то - под разными неполитическими предлогами. Неожиданно среди тех, кто объявил понедельник частично нерабочим, казался государственный Белагропромбанк.

"Обращаем Ваше внимание, что в связи с проведением технических работ 26.10.2020 с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка. В случае досрочного завершения технических работ подразделения банка будут открыты ранее указанного времени", -- говорится в сообщении банка. Это предлог или объективная причина, остается только догадываться. 
"Белорусский партизан"
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