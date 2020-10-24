"Верить словам Лукашенко – себя не уважать". Координационный совет представил свой план выхода из экономического кризиса
Координационный совет оппозиции представил свой план вывода Беларуси из экономического кризиса.
Александр Лукашенко сказал, что 2020 год "был очень хороший". Он пообещал, что "будем одеты, накормлены и продадим миллиардов на 5-6 сельхозпродукции" и "будем строить новые предприятия". При этом он поручил мэру Минска и губернаторам "распределить таким образом овощи и картофель, чтобы цены не прыгали зимой и всем хватило до нового урожая".
Координационный совет оппозиции тем временем представил свой план вывода Беларуси из экономического кризиса. Об этом "Настоящему времени" рассказал Алесь Алехнович – советник Светланы Тихановской, член экономической группы при Координационном совете.
— Лукашенко говорит, что 2020 год был хорошим, в будущем будут построены новые предприятия, граждане будут одеты и накормлены. Вы представляете план выхода из кризиса. То есть кризис в стране все-таки есть?
— Да, еще до выборов белорусская экономика была в рецессии. С самого начала года у нас было несколько ключевых факторов, которые привели к плохой ситуации в экономике. Во-первых, это конфликт с Россией по энергетическим вопросам: по импорту газа, нефти, по цене, по объемам импорта. Потом было влияние пандемии на мировую экономику. До этого было снижение цен на энергетические продукты, в том числе на нефть, которую Беларусь реэкспортирует в форме нефтепродуктов на калийное, азотное гноение, это еще одни очень важные экспортные продукты Беларуси.
Белорусская экономика еще до выборов находилась в плохом состоянии. После выборов все негативные тенденции только усилились. Из-за политической неопределенности часть бизнеса стала выводить капитал за границу, стала релоцировать своих работников, иногда даже целые офисы переводить за границу.
Люди стали снимать рублевые и валютные депозиты, снимать свои сбережения с банковских счетов, переводить их в доллары. Белорусский рубль стал обесцениваться. Он обесценивался уже с начала года. Чтобы поддержать курс, Национальный банк только в августе потратил 1 млрд 400 млн долларов – это 15% золотовалютных резервов в Беларуси. Чтобы вы понимали, сколько это для Беларуси, под конец июня этого года Министерство финансов выпустило облигации на международных финансовых рынках под 6%. Это достаточно дорого, особенно сейчас, когда разные страны берут в кредит даже под 0%, иногда даже с негативными процентными ставками. Беларусь взяла под 6% 1 млрд 250 млн. И эти деньги Национальный банк должен был потратить на поддержку курса белорусского рубля в первые две-три недели после выборов. Ситуация на самом деле не очень хорошая.
— Лукашенко говорит довольно простыми словами, обращаясь явно к своей аудитории: всех накормим, обуем, оденем, картошки у нас хватит, овощей хватит. Дает распоряжения, и прочее, и прочее. Можете такими же простыми словами обратиться к другой части общества, чтобы она понимала, что происходит в стране на самом деле?
— Мы дадим возможность людям реализовать свой человеческий потенциал. Если человек хочет развивать свой собственный бизнес, мы создадим условия, в которых бизнес будет развиваться легко и просто. Например, в Беларуси сегодня налоговое администрирование занимает очень большое время, хотя сами налоги достаточно низкие. Бухгалтеры для обслуживания малого бизнеса берут приблизительно 300 долларов за обслуживание именно налогового администрирования. В Польше, где зарплаты в три раза выше, чем в Беларуси, такая услуга для малого бизнеса стоит даже от 100 долларов. Мы улучшим возможности для реализации своей собственной инициативы.
Если человек хочет развиваться в научной сфере, мы создадим условия, чтобы люди могли становиться преподавателями, чтобы у них были хорошие условия не только финансовые, чтобы к ним хорошо относились, потому что сегодня, к сожалению, преподаватели и учителя очень часто занимаются всем, но только не своими главными задачами. Они занимаются избирательным процессом, они иногда обязаны загонять своих учеников и студентов на определенные государственные мероприятия.
В-третьих, мы создадим возможность, социальную поддержку для тех слоев населения, которых сегодня, к сожалению, государство обеспечивать не в состоянии, а зачастую даже готово делать им хуже, вводя такие бессмысленные налоги, как налог на тунеядцев.
— А то, что вы говорите, что будет – это будет за счет чего? Допустим, вы придете к власти, вы понимаете, в каком состоянии вы получите экономику?
— На самом деле еще рано говорить, в каком состоянии она будет, потому что мы не знаем, когда этот политический кризис закончится. Мы не знаем, в каких условиях произойдет транзит власти – будут это новые выборы или будет это стол переговоров, или, может быть, будет какой-то еще альтернативный вариант. На самом деле пункт "стартовые условия" может быть достаточно разным. Но тем не менее уже на данном этапе мы ведем разговоры с международными финансовыми институтами, с национальными органами, с зарубежными странами с тем, чтобы создать антикризисный фонд в Беларуси, чтобы во время переходного периода поддерживать белорусское население и белорусскую экономику, чтобы люди не потерпели, чтобы, наоборот, был импульс для экономического роста сразу после окончания политического кризиса.
— А сейчас люди на кошельках и холодильниках замечают уже какие-то изменения?
— Конечно, да. Люди уже не доверяют политической системе, но из-за этого есть и недоверие к экономической системе, например, к банковскому сектору. Люди стали снимать свои деньги, сбережения, депозиты из банков, переводить их в доллары, потому что больше не верят, что белорусский рубль будет стабильный, что не будет его обесценивания [в будущем]. Это, естественно, порождает спираль: чем больше людей снимает со счетов рубли и переводит их в доллары, тем больше нагрузка на Нацбанк, чтобы сохранять стабильность.
У Беларуси достаточно высокий внешний долг самого сектора государственных финансов, но еще и высокий долг корпоративного сектора. То есть предприятия тоже набрали достаточно много валютных кредитов. Чем сильнее обесценится белорусский рубль – тем больше проблем для банковского сектора, для государственных финансов и для предприятий в том числе. Это очень большая проблема – одна из самых важных.
— А почему вы уверены, что план Лукашенко не сработает, а ваш сработает?
— Потому что словам Лукашенко уже нельзя верить. Лукашенко 26 лет все время что-то обещает и этих обещаний не сдерживает по разным причинам. Допустим, Лукашенко в 2006 году пообещал белорусам, что у них под конец следующей пятилетки – возможно, вы знаете, Беларусь по-прежнему на государственном уровне живет пятилетками – в 2010 году у белорусов будет зарплата в 500 долларов. Она действительно под конец года была выше 500 долларов, после чего случился кризис, потому что экономику накачали пустыми деньгами до выборов, которые были в декабре 2010 года, после этого белорусский рубль обесценился трехкратно. После этого были еще кризисы в 2014-2015 годах, Беларусь была в рецессии в 2015-2016 годах, Беларусь в рецессии и сейчас. И эти обещанные в 2006 году 500 долларов белорусы по-прежнему не получают. По крайней мере большинство белорусов их абсолютно не видит и даже близко не получает эти деньги. Поэтому верить словам Лукашенко – себя не уважать.
Мы пока еще, во-первых, не обещали, не давали популистских лозунгов. Во-вторых, то, что мы сейчас, экономисты – я конкретно отвечаю сейчас за экономическую группу, – то, что мы разрабатываем, в том числе первый из документов, очень короткий, про 10 базисных институциональных реформ, мы опубликовали публично. Эти вещи мы консультируем с представителями экспертного сообщества Беларуси, мы консультируем это с успешными экономистами и реформаторами, которые провели такие реформы в своих странах. Это в том числе такие страны, как Россия, Польша, Украина, Словакия. Мы разговариваем с российскими экономистами, мы учимся тоже опыту от России. Например, в России была успешно проведена приватизация в сельском хозяйстве. В Беларуси по-прежнему 98% сельскохозяйственной продукции изготавливается в колхозах и совхозах. В Беларуси очень большой нереализованный потенциал. Мы это видим, это видят и экономисты в белорусских государственных учреждениях, но у них нет политической поддержки и политической воли, чтобы что-то поменять.
12:02 24/10/2020
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