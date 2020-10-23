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«Беллегпром» настаивает на ужесточении: за 4 года ввоз секонд-хенда в Беларусь вырос в пять раз

В прошлом году импорт секонд-хенда вырос в Беларуси по сравнению с 2018 годом на 17,7%, а за последние четыре года ввоз бывшей в употреблении одежды увеличился в пять раз.

«Беллегпром» настаивает на ужесточении: за 4 года ввоз секонд-хенда в Беларусь вырос в пять раз
По оценке «Беллегпрома», импорт секонд-хенда достиг 10% от всего импорта потребительских товаров легкой промышленности. Данные Белстата свидетельствуют, что в 2019 году в Беларусь ввезли 48,5 тыс. тонн секонд-хенда на $87,3 млн ($1,8 за килограмм). Это, как говорят производители, вдвое больше объема сырья, которое переработали все текстильные и швейные предприятия страны.

Такая динамика не может не тревожить представителей легпрома и импортеров новой одежды. Они считают, в частности, что под видом секонд-хенда ввозятся и продаются новые (стоковые) товары, таможенная стоимость поставок занижается. Бурный рост объясняется минимальной растаможкой и отсутствием необходимости платить НДС в размере 20%.

Бывшая в эксплуатации одежда декларируется по минимальной стоимости — €0,15 за килограмм. В то время как стоимость закупки существенно выше — от €2 до €10. Продавцы не несут расходов по маркировке и стандартизации.

По данным МАРТ, средняя таможенная стоимость импортированной в январе — мае 2020 года б/у одежды и обуви составила от €1,2 до €6,68 за килограмм, средняя розничная цена — 4,28-40,69 рубля за килограмм.

По мнению экспертов «Беллегпрома», продажа одного килограмма секонд-хенда приносит $20-40. Притом что многие продавцы работают по упрощенному режиму налогообложения, экономия на НДС составляет на одном килограмме от $4 до $8. Расчет, как пишет «СБ. Беларусь сегодня», сделан на основе купленной стоковой одежды.

К тому же в «секондах», кроме одежды и обуви, продают другие новые товары, в том числе белорусского производства (белье, носки, колготки, вешалки, сумки, пакеты и т. д.), доля которых составляет от 1,4 до 11,4% в общем объеме.

В этой связи белорусские власти намерены ужесточить законодательство, регулирующее торговлю секонд-хендом. В документе предполагается уточнить определение, что именно подразумевается под «товарами, бывшими в употреблении», ограничить торговлю в одном магазине новыми товарами и б/у (за исключением швейных и трикотажных бельевых изделий).

Проект постановления Совета министров сейчас находится в правительстве, инициатором документа стал «Беллегпром».
OL
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