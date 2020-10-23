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А1 повышает тарифы на услуги связи с 4 ноября

A1 заявил об изменении тарифов на услуги связи для физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.


«С 4 ноября 2020 года размер абонентских плат на услуги связи, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц увеличатся от 3,06% - до 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», — говорят представители оператора.

Мы проверили некоторые предложения. Так, например, тариф «Комфорт S» будет стоить 13,83 рубля в месяц, сейчас — 13,3 рубля. Абонентская плата за «Комфорт М» подрастет до 21,73 рубля (вместо 20,9 рубля), «Комфорт L» — до 31,09 рубля против нынешних 29,9 рубля. Самый дорогой - «Комфорт XL» - оценят в 41,49 рубля в месяц вместо 39,9 рубля. Популярный тариф «Без Лимита» будет стоить 25,89 рубля против нынешних 24,9 рубля.

Изменение стоимости затронет услуги роуминга и дополнительные пакеты мобильного интернета, минут и SMS, прочие дополнительные услуги, абонентскую плату некоторых архивных тарифных планов фиксированной связи для физических лиц, тарифа фиксированной связи «Комби Соло», некоторых тарифных планов фиксированной связи для юридических лиц, услуг кабельного телевидения, а также некоторые подписки VOKA, включая пакет «ТВ базовый», который с 4 ноября 2020 года перейдет в архив.

Кроме того, на тарифных планах «Лето Зовет», «Слово за слово» и «Все говорят» бонусный интернет-трафик в размере 50 МБ, 100 МБ и 250 МБ соответственно станет доступен на постоянной основе.

«Стоимость большинства действующих тарифных планов фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также подписок VOKA остается без изменений. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются», — заявляют в А1.
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