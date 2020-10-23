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Беларусь приостановила транзит российской нефти в Европу

Транзит российской нефти через Беларусь в Польшу временно приостановили из-за технических проблем, заявил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.


"В связи с техническими проблемами, возникшими на территории Республики Польша, польская сторона в лице представительства ПАО "Транснефть" в Республике Польша запросила приостановку транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Брест", — сообщил он журналистам.

По словам Тищенко, белорусский оператор нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" делает все возможное, чтобы обеспечить транзит запланированных объемов смеси.
Пока что поступающая из России нефть накапливается в резервуарах производственно-диспетчерской станции "Мозырь", добавил он.
Источник: ria.ru
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