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Это мы кормим свору чиновников и силовиков: бюджет Минска на 76% сформирован из налогов частных компаний

По итогам работы за январь — сентябрь 2020 г. в структуре поступлений в консолидированный бюджет столицы по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики.

Это мы кормим свору чиновников и силовиков: бюджет Минска на 76% сформирован из налогов частных компаний
Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

За истекший период в городскую казну было перечислено 9 млрд 515 млн рублей.

Негосударственный сектор экономики лидирует с удельным весом поступлений 76,1%. В том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 71,5%.

На организации государственного сектора приходится 23,9% всех поступлений. На физических лиц — 2,7%, индивидуальных предпринимателей — 1,9%.
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