Евро обвалился до двухмесячного минимума

Доллар подешевел шестые торги подряд и также находится на минимуме за 2 месяца. BYN, напротив, на максимуме за 2 месяца





Курс доллара опустился на 0,0061 BYN до 2,5399 BYN/USD. С начала октября американская валюта подешевела уже на 0,0837 BYN — более трех процентов.





Курс евро обвалился на 0,0144 BYN до 3,0029 BYN/EUR — до минимума за 2 месяца.





Курс российского рубля развернулся и подскочил на 0,0178 BYN до 3,3212 BYN/100 RUB - максимума за 9 дней. Еще вчера рубль РФ был вблизи своего минимума за полгода.





Центробанк России

Российский рубль существенно укрепился к доллару и евро на торгах Московской биржи. На время 11:30 доллар обвалился на 61 копейку до 76,4667 RUB/USD, а курс евро упал на 81 копейку до 90,55 RUB/EUR.







