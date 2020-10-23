+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Евро обвалился до двухмесячного минимума

В пятницу 23 октября торги на бирже в Минске завершились обвалом курса евро до минимума за 63 дня.

Доллар подешевел шестые торги подряд и также находится на минимуме за 2 месяца. BYN, напротив, на максимуме за 2 месяца

Курс доллара опустился на 0,0061 BYN до 2,5399 BYN/USD. С начала октября американская валюта подешевела уже на 0,0837 BYN — более трех процентов.

Курс евро обвалился на 0,0144 BYN до 3,0029 BYN/EUR — до минимума за 2 месяца.

Курс российского рубля развернулся и подскочил на 0,0178 BYN до 3,3212 BYN/100 RUB - максимума за 9 дней. Еще вчера рубль РФ был вблизи своего минимума за полгода.

Центробанк России

Российский рубль существенно укрепился к доллару и евро на торгах Московской биржи. На время 11:30 доллар обвалился на 61 копейку до 76,4667 RUB/USD, а курс евро упал на 81 копейку до 90,55 RUB/EUR.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]