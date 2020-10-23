За июнь-сентябрь власти выделили не менее 2 миллиардов рублей поддержки предприятий из-за пандемии коронавируса. Точную сумму подсчитать оказалось проблематично, потому что ряд документов имеют гриф «Для служебного пользования», сообщил TUT.BY.





Между тем на протяжении весны и лета Лукашенко много раз говорил о «разбрасывании денег с вертолетов», которое якобы обещают его оппоненты. И подчеркивал, что «вертолетных» денег не будет.





UDF.BY поинтересовался у экспертов: почему поддержку госпредприятиям засекретили и правильная ли это вообще мера в условиях пандемии.

«Госпредприятия висят грузом на остальных, занятых пополнением бюджета»

Доктор экономических наук Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что власти пытались избежать претензий со стороны частного сектора.





«На общем фоне снижения экономических показателей и падения доходов в бюджет два миллиарда рублей – очень значительная сумма. У нас сложилось противоречие между, если так можно сказать, хронически поддерживаемыми государством предприятиями, где контрольный пакет акций у министерства экономики, и частным сектором, который выживает сам по себе.





Там, получив точную информацию о решении правительства, имели бы претензии: почему такая политика не прекращается, почему в привилегированном положении все время оказываются госпредприятия, которые работают или с мизерной прибылью, или вообще с убытками», – сказал Желиба.





Он подчеркнул, что в Беларуси государственные предприятия выполняют не экономическую функцию, не способствуют повышению эффективности экономики, а заняты социальной функцией.





«Госпредприятия поддерживают занятость населения – в том числе, лишнюю. При этом выходит, что госпредприятия висят грузом на всех остальных, которые заняты пополнением бюджета. Наверное, поэтому выделение поддержки госпредприятиям маскируется и секретится», – считает Желиба.





Сама же по себе поддержка предприятий в условиях пандемии коронавируса является правильной и необходимой мерой.





«В условиях пандемии поддержку стараются осуществлять все. В большей мере – те, у кого есть финансовые накопления, подушка безопасности. В меньшей мере – государства со слабой экономикой, к которым относится и Беларусь.





Однако если возможности по поддержке ограничены, то нужно соблюдать принцип справедливости – поддерживать также и частный сектор. Тем более, что наиболее пострадавшие предприятия – это малый и средний бизнес, которые оказывают услуги населению», – полагает Желиба.





При этом экономист добавил, что логичной и справедливой выглядит поддержка в условиях пандемии и таких госпредприятий как «Белавиа».





«Для многих частных предприятий поддержка недостаточна»

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в комментарии UDF.BY отметил, что не владеет информацией о поддержке госпредприятий и говорить может только о частном секторе.





Что касается негосударственных предприятий, то им была оказана помощь согласно подписанному в апреле указу № 143 «О поддержке экономики». В нем прописали меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики, наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся эпидемиологической ситуации.





«Субъекты малого и среднего предпринимательства кое-что получили: где отсрочку, где освобождение от выплаты аренды, от выплаты налогов. Кое-кто получил доплату по зарплатам (до определенного уровня) – те предприятия, которые закрывались», – рассказал Маргелов.





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства подчеркнул: «Поддержка частному сектору есть. Да, для многих она недостаточна. Но тем не менее, чем-то государство все же помогло».





Маргелов сообщил, что сейчас на согласовании продление действия указа №143.





«Кое-какие нормы могут продлить до нового года, кое-какие могут перейти на следующий год. Чтобы обсуждались другие новые меры – мы такого не слышали», – рассказал Маргелов.