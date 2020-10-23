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Беларусь начала строительство перемычки между нитками нефтепровода «Дружба»

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступила к строительству магистрального нефтепровода Гомель – Горки.


Новая нитка соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы. Магистраль Гомель - Горки протяженностью 207 км пройдет в Гомельском, Буда-Кошелевском, Чечерском и Кормянском районах Гомельской области, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах Могилевской, сообщает БелТА.

Нитка Гомель - Горки станет своеобразной перемычкой между магистральными нефтепроводами Унеча - Полоцк и Унеча - Мозырь – Адамово (Унеча – распределительная станция на территории РФ).

Таким образом, власти пытаются решить проблему поставок диверсификационной нефти на Новополоцкий НПЗ. После запуска перемычки власти смогут прокачивать на Нафтан нефть, поставляюемуюв Беларусь по нефтепроводу Одесса-Броды или по нефтепроводу Дружба из Польши.

Мощность нефтепровода составит 6 млн т в год. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта, который реализует ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на собственные средства, составляет 300 млн. Генеральным подрядчиком выступает РУП ПО "Белоруснефть".
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