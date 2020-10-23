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PayPal разрешит использование криптовалюты на своей платформе

Американская платежная система PayPal Holdings Inc. планирует разрешить клиентам покупать криптовалюту через свои аккаунты и использовать ее для оплаты покупок.

Компания сообщила, что предоставит клиентам возможность покупать, хранить и продавать ряд криптовалют с помощью электронного кошелька. Эта функция станет доступна в США в течение ближайших недель

Изначально пользователям PayPal будет доступна покупка биткойнов, эфира (Ethereum), биткойн-кэшей и лайткойнов. PayPal хочет сделать функцию доступной для своей платформы Venmo и ряда международных рынков в первом полугодии следующего года, пишет interfax.by

С начала 2021 года пользователи PayPal смогут использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг у продавцов, позволяющих расплачиваться с помощью платежной системы. Компания отметила, что этот шаг "существенно повысит практическую ценность криптовалюты".

Акции PayPal в ходе торгов в четверг дешевеют на 3,8% после скачка до рекордного максимума накануне. За последние три месяца они выросли на 18,2%.
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