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Путин объяснил, почему Лукашенко не закрыл экономику во время пандемии

Александр Лукашенко прекрасно понимал всю угрозу коронавируса, но вынужден был сохранить дееспособность экономики. Об этом заявил Владимир Путин на площадке дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября, пишет TUT.BY


— Президент Лукашенко, мы с ним разговаривали много раз. Он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса, но в Беларуси нет ни таких золотовалютных резервов (как в России. — Прим. ред.), такого разнообразия, экономического ландшафта. И он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики, — заявил Путин.

Но в целом, по его словам, в Беларуси ситуация не хуже, чем во многих других странах.

Путин также заявил, что в России такого выбора нет и не было: в первую очередь — люди, здоровье и жизнь. Он заверил, что в России не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса.

Весной Россия ввела карантин, отправив граждан в оплачиваемый отпуск. Беларусь на карантин не уходила, границы не закрывала.
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