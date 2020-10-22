



— Президент Лукашенко, мы с ним разговаривали много раз. Он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса, но в Беларуси нет ни таких золотовалютных резервов (как в России. — Прим. ред.), такого разнообразия, экономического ландшафта. И он, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики, — заявил Путин.





Но в целом, по его словам, в Беларуси ситуация не хуже, чем во многих других странах.





Путин также заявил, что в России такого выбора нет и не было: в первую очередь — люди, здоровье и жизнь. Он заверил, что в России не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса.





Весной Россия ввела карантин, отправив граждан в оплачиваемый отпуск. Беларусь на карантин не уходила, границы не закрывала.