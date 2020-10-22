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В ПВТ резко упал приток иностранных специалистов. Кого-то это удивляет?

В белорусском Парке высоких технологий резкое падение темпов найма иностранных специалистов. В третьем квартале 2020 года число приехавших для работы в ПВТ иностранцев сократилось по сравнению с двумя первыми кварталами более чем в 14 раз!

В ПВТ резко упал приток иностранных специалистов. Кого-то это удивляет?
По сведениям Департамента по гражданству и миграции МВД, с июля по сентябрь для работы в ПВТ в нашу страну въехали 52 человека. При этом в первом полугодии был отмечен значительный рост найма в компании ПВТ иностранных специалистов к аналогичному уровню прошлого года. Всего за январь-июнь здесь приняли 751 специалиста, плюс 40%.

За 2019 год для работы в ПВТ в Беларусь приехал 1 271 человек.

Между тем продолжается отток белорусских айтишников за рубеж, начавшийся после президентских выборов-2020. 

По данным заместителя главы Министерства цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, в Украину благодаря проекту IT Relocate Belarus уже переехали десятки белорусских IT-компаний. 

Один лишь Wargaming перевез несколько сотен сотрудников. Еще несколько сотен компания перевезет в Литву.

Свой офис открывает в Киеве PandaDoc, четверо сотрудников которой были арестованы после того, как основатель компании предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые уйдут со службы.
Источник: officelife
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