По сведениям Департамента по гражданству и миграции МВД, с июля по сентябрь для работы в ПВТ в нашу страну въехали 52 человека. При этом в первом полугодии был отмечен значительный рост найма в компании ПВТ иностранных специалистов к аналогичному уровню прошлого года. Всего за январь-июнь здесь приняли 751 специалиста, плюс 40%.





За 2019 год для работы в ПВТ в Беларусь приехал 1 271 человек.





Между тем продолжается отток белорусских айтишников за рубеж, начавшийся после президентских выборов-2020.





По данным заместителя главы Министерства цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, в Украину благодаря проекту IT Relocate Belarus уже переехали десятки белорусских IT-компаний.





Один лишь Wargaming перевез несколько сотен сотрудников. Еще несколько сотен компания перевезет в Литву.





Свой офис открывает в Киеве PandaDoc, четверо сотрудников которой были арестованы после того, как основатель компании предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые уйдут со службы.