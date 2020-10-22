Klaipedos nafta пока не ощутила последствий угроз Лукашенко
По итогам сентября литовская компания Klaipedos nafta увеличила выручку от деятельности своих нефтяных терминалов, хотя до этого Александр Лукашенко обещал наказать литовцев переориентацией транзита белорусских нефтепродуктов на другие порты.
Согласно отчету компании, выручка ее нефтяных терминалов (Клайпедского и Субачюса) по итогам деятельности в сентябре 2020 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,6 млн. евро.
Как отмечается в документе, по предварительным оценкам выручка этого подразделения Klaipedos nafta за девять месяцев 2020 года составила 23,8 млн. евро и находится приблизительно на том же уровне, что и в аналогичный период 2019 года.
Таким образом, угрозы Александра Лукашенко переориентировать транзит белорусских грузов с литовского на другие направления, по крайней мере, на нефтяных показателях Klaipedos nafta не отразились.
Напомним, в конце августа руководитель Беларуси, реагируя на непризнание Вильнюсом итогов президентских выборов, потребовал от белорусского правительства отказаться от использования портов Литвы.
«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил тогда Александр Лукашенко.
В Литве, в частности, в портовой Клайпеде белорусские грузоотправители сегодня наиболее активно используют мощности двух перевалочных компаний — Biriu kroviniu terminalas (BKT) и Klaipedos nafta.
Через BKT, которому принадлежит один из крупнейших на Балтике терминалов сыпучих грузов, идут основные объемы экспортных удобрений «Беларуськалия». «Беларуськалий», который обеспечивает 98% загрузки BKT, с 2013 года является владельцем 30% акций этой компании.
Через Klaipedos nafta вывозятся белорусские нефтепродукты, доля которых в общем обороте терминалов составляет, по разным оценкам, от 35% до 45%. Владельцами Klaipedos nafta являются литовское государство (72,32%) и частный химический концерн Achemos grupe (10, 41%).
В комментарии к отчету представители Klaipedos nafta выразили надежду, «что постоянные клиенты в Беларуси выполнят свои договорные обязательства по перевалке нефтепродуктов и политические события не повлияют на диалог о дальнейшем сотрудничестве в следующий договорный период».
Что касается в целом работы Klaipedos nafta, то в отличие от нефтяных терминалов доходы терминала сжиженного природного газа (СПГ), которым также управляет компания, сократились и по итогам сентября, и по предварительным данным за девять месяцев.
Это отразилось на общих финансовых показателях Klaipedos nafta. По итогам сентября ее совокупная выручка уменьшилась на 23,8% (до 6,4 млн евро), а по итогам девяти месяцев — на 24,2% (до 58,5 млн евро).
Источник: zautra.by
14:14 22/10/2020
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