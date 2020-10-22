Klaipedos nafta пока не ощутила последствий угроз Лукашенко

Согласно отчету компании, выручка ее нефтяных терминалов (Клайпедского и Субачюса) по итогам деятельности в сентябре 2020 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,6 млн. евро.





Как отмечается в документе, по предварительным оценкам выручка этого подразделения Klaipedos nafta за девять месяцев 2020 года составила 23,8 млн. евро и находится приблизительно на том же уровне, что и в аналогичный период 2019 года.





Таким образом, угрозы Александра Лукашенко переориентировать транзит белорусских грузов с литовского на другие направления, по крайней мере, на нефтяных показателях Klaipedos nafta не отразились.





Напомним, в конце августа руководитель Беларуси, реагируя на непризнание Вильнюсом итогов президентских выборов, потребовал от белорусского правительства отказаться от использования портов Литвы.





«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил тогда Александр Лукашенко.





В Литве, в частности, в портовой Клайпеде белорусские грузоотправители сегодня наиболее активно используют мощности двух перевалочных компаний — Biriu kroviniu terminalas (BKT) и Klaipedos nafta.





Через BKT, которому принадлежит один из крупнейших на Балтике терминалов сыпучих грузов, идут основные объемы экспортных удобрений «Беларуськалия». «Беларуськалий», который обеспечивает 98% загрузки BKT, с 2013 года является владельцем 30% акций этой компании.





Через Klaipedos nafta вывозятся белорусские нефтепродукты, доля которых в общем обороте терминалов составляет, по разным оценкам, от 35% до 45%. Владельцами Klaipedos nafta являются литовское государство (72,32%) и частный химический концерн Achemos grupe (10, 41%).





В комментарии к отчету представители Klaipedos nafta выразили надежду, «что постоянные клиенты в Беларуси выполнят свои договорные обязательства по перевалке нефтепродуктов и политические события не повлияют на диалог о дальнейшем сотрудничестве в следующий договорный период».





Что касается в целом работы Klaipedos nafta, то в отличие от нефтяных терминалов доходы терминала сжиженного природного газа (СПГ), которым также управляет компания, сократились и по итогам сентября, и по предварительным данным за девять месяцев.





Это отразилось на общих финансовых показателях Klaipedos nafta. По итогам сентября ее совокупная выручка уменьшилась на 23,8% (до 6,4 млн евро), а по итогам девяти месяцев — на 24,2% (до 58,5 млн евро).



