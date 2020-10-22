Белорусский рубль на бирже сделал всех

Сегодня валютная корзина подешевела на 0,07%, а за период с понедельника по четверг на 0,20%. С начала октября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 1,74%.





Курс доллара опустился лишь на 0,0006 BYN до 2,5466 BYN/USD. Это существенно меньше вчерашнего падения на 0,0163 BYN. Американец с начала месяца подешевел на 0,0131 BYN.





Курс евро упал на 0,0043 BYN до 3,0173 BYN/EUR. Белорусский рубль сегодня прервал серию из трёх укреплений евро подряд.





Курс российского рубля снизился всего на 0,0018 BYN до 3,3034 BYN/100 RUB и приблизился к минимуму за полгода.





Центробанк России

Российский рубль немного девальвировался к доллару и евро на торгах Московской биржи.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 5 копеек до 77,0809 RUB/USD. Официальный курс евро поднялся всего на копейку до 91,3563 RUB/EUR.



