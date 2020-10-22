















На днях начали рассылаться письма от имени главы Бреста с сообщением о том, что с четверга возможны сбои в работе банкоматов и банковских систем, трудности с поставками в магазины продуктов и гигиенических средств, а также перебои в предоставлении услуг по водо-, газо- и теплоснабжению домов, в работе общественного транспорта.





"Уважаемые подписчики то, что изображено на фото раньше называлось брехня или деза, а сейчас, по современному, - фейк. Будьте внимательны и не ведитесь на подобные псевдодокументы", - обратился Рогачук к жителям Бреста, прокомментировав рассылаемые письма.





Напомним, что с рассылкой фейковых писем от своего имени столкнулся и глава Витебского облисполкома.