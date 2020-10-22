+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Замминистра цифровой трансформации: В Украину переехали уже десятки беларуских ИТ-компаний

В Украину переехали уже «десятки беларуских ИТ-компаний», подсчитал замминистра цифровой трансформации Александр Борняков


Все благодаря проекту IT Relocate Belarus, который реализуется командой Минцифры и поддерживается украинским президентом Владимиром Зеленским. 

Этот проект предусматривает 90 дней безвиза на протяжении 180 дней, позволяет беларусам работать по упрощенной системе оформления и получать в среднем более двух тысяч долларов з/п.

Борняков упомянул и IT-компанию PandaDoc: она открывает свой офис в Киеве. 

«Микита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия нашего правительства в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси», — отметил замминистра, которого цитирует @kyky_org.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]