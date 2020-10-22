



Все благодаря проекту IT Relocate Belarus, который реализуется командой Минцифры и поддерживается украинским президентом Владимиром Зеленским.





Этот проект предусматривает 90 дней безвиза на протяжении 180 дней, позволяет беларусам работать по упрощенной системе оформления и получать в среднем более двух тысяч долларов з/п.





Борняков упомянул и IT-компанию PandaDoc: она открывает свой офис в Киеве.





«Микита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия нашего правительства в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси», — отметил замминистра, которого цитирует @kyky_org



