В Galleria Minsk пока не называют конкретное юрлицо, которое откроет точку в Минске. По данным ряда российских СМИ, конечный владелец сети — ООО «РК Компани» (полное название «Ритейл Консалтинг Компани»). Реестр юрлиц Федеральной налоговой службы показывает, что учредители компании — Анна Кошкина (16,6%) и Ольга Русяева (83,4%). Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди второстепенных видов в профайле юрлица есть торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге.





При этом персонал в московские магазины «Золотое Яблоко» набирает в том числе компания «Эстерк Люкс Парфюм» (учредитель Владимир Давиди, зарегистрирована в Москве). Также с магазинами связано ООО «Екатеринбург Яблоко». Среди его учредителей есть «РК Компани» (35%) и «Управляющая компания Кристалл» (32,5%). Последняя также зарегистрирована в Екатеринбурге, ее учредители — Иван Кузовлев и Максим Паняк (по 50% у каждого).





Уральские масс-медиа называют Паняка «одним из самых богатых представителей украинской диаспоры на Урале».



