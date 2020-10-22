+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Российская сеть "Золотое яблоко" придет в Минск в начале 2021 года

Группа компаний Praktika, которая сейчас управляет минским ТРЦ Galleria Minsk, подписала договор аренды с российской сетью парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко». Магазин должен открыться в начале 2021 года. Площадь — 1000 кв. метров.

В Galleria Minsk пока не называют конкретное юрлицо, которое откроет точку в Минске. По данным ряда российских СМИ, конечный владелец сети — ООО «РК Компани» (полное название «Ритейл Консалтинг Компани»). Реестр юрлиц Федеральной налоговой службы показывает, что учредители компании — Анна Кошкина (16,6%) и Ольга Русяева (83,4%). Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди второстепенных видов в профайле юрлица есть торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге.

При этом персонал в московские магазины «Золотое Яблоко» набирает в том числе компания «Эстерк Люкс Парфюм» (учредитель Владимир Давиди, зарегистрирована в Москве). Также с магазинами связано ООО «Екатеринбург Яблоко». Среди его учредителей есть «РК Компани» (35%) и «Управляющая компания Кристалл» (32,5%). Последняя также зарегистрирована в Екатеринбурге, ее учредители — Иван Кузовлев и Максим Паняк (по 50% у каждого).

Уральские масс-медиа называют Паняка «одним из самых богатых представителей украинской диаспоры на Урале».
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]