



— Плафторма объединит в себе сразу несколько фондов взаимопомощи в стране и с поддержкой бизнеса станет шагом к полноценной альтернативной цифровой экономике Беларуси.





Эта платформа позволит людям не только быстрее помогать друг другу, но и забрать собственные деньги у режима, который тратит наши налоги не на медицину и образование, а на правовой беспредел и репрессии. Мы не хотим больше спонсировать ОМОН, поэтому создаём платформу цифровой солидарности, — написал Павел Либер.





После выхода платформы каждый человек сможет:





- получать помощь гораздо быстрее, чем это работает сейчас.





- тратить свои деньги в том числе в сети организаций, работающих в нашей системе со своей валютой, привязанной к доллару, а не к падающему белорусскому рублю.





— Это позволяет снизить зависимость от инфляции. Кроме того, люди не будут бояться увольнения, лишения стипендий и других видов наказания за высказывание своей гражданской позиции.





Первыми партнерами станут крупные фонды и платформы — ByHelp, BySol, Голос, ZUBR life, INeedHelpBY. К платформе подключатся учителя, врачи, фермеры, поставщики различной продукции. Внутри платформы они смогут оказывать платные услуги удалённо (репетиторство, телемедицина, онлайн-заказы) и зарабатывать внутри платформы, не поддерживая своими налогами силовые структуры.





Сегодня мы видим огромное количество людей, которые пострадали от режима и нуждаются в помощи. Мы видим проблемы белорусской экономики, тающие золотовалютные резервы, растущие цены и падающий белорусский рубль. Наша платформа позволит людям и организациям снизить зависимость от непредсказуемости белорусского государства и показать, что наказание рублём больше не работает. Мы не только не боимся этого наказания, мы объединяемся все вместе, чтобы создать новую экономику новой Беларуси. Свободную от наследия разваливающегося режима, угроз и давления, — отметил Павел Либер.