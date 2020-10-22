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Топ-10 столичных налогоплательщиков по-прежнему возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Как изменился список крупнейших столичных налогоплательщиков по итогам работы за девять месяцев 2020 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

В ИМНС уточнили, что за январь — сентябрь местные налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет 9 млрд 515 млн рублей. Практически треть этого объема по традиции обеспечили 10 субъектов хозяйствования.

Рейтинг плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, возглавляет ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Предприятие стабильно удерживает эту позицию не первый месяц.

В первой пятерке, как и по итогам января — августа, закрепились ООО «Табак-Инвест», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и РУП «Минскэнерго».

Незначительные изменения произошли во второй пятерке. СООО «Мобильные телесистемы», унитарное предприятие «А1» и ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп» сохранили свои позиции. А вот ЗАО «Минский завод виноградных вин» и ОАО «Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк») поменялись местами по сравнению с августовским списком. Производитель алкогольной продукции переместился на 9-ю строчку рейтинга, а кредитно-финансовое учреждение — на 10-ю.
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