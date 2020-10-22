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Министры стран ЕС договорились о масштабной аграрной реформе

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза поддержали утром в среду, 21 октября, предложения по проведение масштабной аграрной реформы.


Согласно достигнутым договоренностям, фермеры в дальнейшем должны будут придерживаться более высоких экологических стандартов. Кроме того, мелкие сельхозпроизводители будут подлежать более упрощенному контролю, "который позволит снизить административную нагрузку и в то же время обеспечит их вклад в достижение экологических и климатических целей", передает DW.

Наконец, каждая из стран ЕС должна будет увязать минимум 20 процентов прямых сельхозвыплат с участием фермеров в экологических программах. Чтобы эти средства не были потеряны - в случае если вовлеченность в подобные программы будет недостаточной - предусмотрена двухлетняя "фаза обучения", отметила Клёкнер. В ходе нее указанные средства могут быть привлечены при соблюдении других критериев.

Аграрные расходы - одна из крупнейших статей бюджета ЕС, в течение предстоящих семи лет на эти цели будут выделены 387 млрд евро.
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