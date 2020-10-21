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Новый кризис виден на горизонте?

Политический кризис усиливает влияние на экономику негативных факторов, которые Беларусь складывала в копилку последние 10 лет. В результате слабости экономики, нефтяных споров с Россией, низких цен на сырьевом рынке, последствий пандемии экономика в 2020 году не обещала идти по запланированному сценарию. После выборов отрицательные тенденции усилились, считает Алесь Алехнович. Заработки и пенсии в долларовом эквиваленте уменьшались, в то время как инфляция в годовом выражении перешагнула установленный на конец года рубеж.





— Калі нічога палітычна не зменіцца ў Беларусі, то гэтыя адмоўныя тэндэнцыі будуць працягвацца. Паводле падлікаў, ужо пад канец гэтага года і напачатку наступнага нас будзе чакаць яшчэ большы крызіс, таму што на інвестыцыі мы не можам спадзявацца, на ўнутраны попыт з боку беларусаў - таксама, — комментирует экономист.





Затягивание политического кризиса будет оказывать на экономику страны все более серьезное давление. В результате чего все более четко виднеется перспектива экономического дефолта. Его причинами член Координационного совета Павел Латушко называет неспособность платить по внешним обязательствам без новых иностранных заимствований, существенное падение ВВП, двузначное падение экспорта, притока иностранных инвестиций, рост внутренних долговых обязательств, снижение реальной и средней зарплат.





Экономику Беларуси готовы поддержать МВФ и Всемирный банк?

Тем не менее, как только Беларусь разрешит политический кризис и будет готова проводить реформы, поддержать ее будут готовы международные финансовые институты и правительства некоторых стран, считает Алехнович. Это касается и Всемирного банка, и МВФ, и ЕБРР. По словам Алехновича, белорусские эксперты разрабатывают ряд предложений для сотрудничества с названными организациями по обеспечению поддержки в «переходный период» в случае смены власти. Одна из форм поддержки — создание антикризисного фонда для Беларуси наподобие тех, которые действовали для Польши в конце 1989 года, Греции, пострадавшей от глобального финансового кризиса, и Украины.





— Па-другое, мы будзем апеляваць да ўвядзення мараторыю на сплату дзяржаўных пазык на кароткі тэрмін — 12 месяцаў, каб Беларусь магла гэтыя грошы накіроўваць на беларускую эканоміку і падтрымліваць грамадзян. Па-трэцяе, будзем размаўляць пра рэструктурызацыю дзяржаўнага доўга. Усе гэтыя рэчы ажыццяўляюцца ў свеце. Мы маем і маральнае, і эканамічнае права апеляваць да міжнародных фінансавых інстытутаў і замежных урадаў, каб гэтыя тры рэчы для Беларусі забяспечыць, — говорит Алесь Алехнович.









Экономист подчеркивает, что Беларусь имеет готовые программы сотрудничества с некоторыми международными финансовыми институтами, которые так и не были реализованы. Над ними можно будет возобновить работу.





Что предлагает экономическая группа КС на будущее?

На более далекую перспективу Координационный совет предлагает пакет реформ для возобновления экономического роста после преодоления политического кризиса, схожий с тем, что экспертное сообщество предлагало ранее. Это адаптация и развитие социальной инфраструктуры: системы образования, здравоохранения, культурной сферы, механизмов местного самоуправления. Создание независимой судебной системы. Изменение роли государства в экономике, уход от ручного управления к созданию привлекательного бизнес-климата и понятных правил, а также одинаковых условий для ведения бизнеса, независимо от его формы собственности и отрасли экономики. Экономисты предлагают разработать меры по повышению эффективности управления госпредприятиями, создание прозрачного и гибкого рынка труда, а также стимулирование развития финансового рынка.