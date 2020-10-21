



Во вторник 20 октября розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси увеличились на 1 копейку. Это пятнадцатое изменение цен на топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 10 мая: дизель и бензины подешевели на 1 копейку. Дорожали они последний раз 1 марта, пишет "Брестская газета"





С чем связано, что целых семь месяцев цены на автомобильное топливо не поднимали и что с его стоимостью будет дальше? Этот вопрос «БГ» задала известному белорусскому экономисту Льву Марголину.

«Все причины на виду, – считает эксперт. – Во-первых, была избирательная кампания. А наши власти не любят в это время предпринимать что-то, что может не понравиться избирателям. Во-вторых, дешевел белорусский рубль, дешевело топливо само по себе. Но все-таки наступает момент, когда рубль становится слишком дешевым и та цена, которая есть на сегодня в валютном исчислении, кажется уже недостаточной. На самом деле, так это или нет, к сожалению, ни эксперты, ни рядовые белорусы судить не могут, потому что ценообразование на горючее, как и на многие другие вещи у нас, – тайна за семью печатями. Но, я думаю, объяснят именно этим: рубль дешевеет, нефть подорожала».





В 2019 году цены на автомобильное топливо менялись 28 раз, годом раньше — 27. Лев Марголин считает, что знакомая нам практика, когда оно дорожало на копейку чуть ли не каждую неделю, вернется. По мнению экономиста, топливо может добавиться к тем лозунгам, под которыми белорусы протестуют сейчас.





