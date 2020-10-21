Беларусь может получить заем МБРР

Заем одобрен подписанным указом №367. Само соглашение о займе было подписано еще 23 июня 2020 года.





Согласно соглашению, более 90% средств будет направлено на модернизацию материально-технической базы учреждений высшего образования и их оснащение современным оборудованием, остальная часть – на совершенствование процессов и технологий обучения и преподавания, формирование системы обеспечения качества высшего образования и управление проектом.