Лукашенко дал новые права компании Каричей

По указу, для сокращения времени разработки проектов инвестор получил право разрабатывать проектную документацию на объекты, входящие в состав комплекса (проект застройки очереди, квартала, отдельных зданий), утверждать и изменять ее без корректировки всего градостроительного проекта.





Также ему разрешили:





определять стоимость долевого строительства на основании фактически понесенных затрат;





временно изымать и бесплатно использовать для нужд строительства подлежащие сносу здания и сооружения на территории комплекса;





создавать товарищества собственников жилья.





Выручка компаний братьев Каричей в Беларуси упала

«Минск-Мир» — это проект застройки площадей бывшего аэропорта Минск-1. Многие жилые дома в этом районе сданы и заселяются. В 2015 году застройщиком площадки на уровне президента выбраны структуры DANA HOLDINGS LIMITED. За холдингом стоят братья Каричи. По данным на 2017 год, ориентировочная стоимость всего проекта — $3,5 млрд. Изначально завершение строительства планировалось в 2025 году, позже сроки сдвинули до 2027-го. Тем не менее застраивается огромная территория весьма интенсивно.