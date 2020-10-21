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Доллар рухнул на двухмесячный минимум

Равновесие валютной корзины в среду на бирже не изменилось: резкое ослабление доллара было компенсировано укреплением российского рубля и евро.

С начала недели белорусский рубль подорожал к корзине валют всего на 0,13%, но с начала месяца уже на 1,67%.

Курс доллара обвалился на 0,0163 BYN до 2,5466 BYN/USD. Стоимость американской валюты снижается уже четвёртые торги подряд. За это время доллар подешевел уже на 0,0294 BYN и оказался на минимуме ровно за два месяца.

Курс евро подрос на 0,0029 BYN до 3,0216 BYN/EUR. Евро за три дня укрепления подорожал на 0,0098 BYN до максимума за 8 дней, но с начала октября евровалюта всё же подешевела на 0,0511 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN до 3,3052 BYN/100 RUB и отскочил от минимума за 169 дней (почти за полгода).

Центробанк России

Средневзвешенный курс доллара на Мосбирже к 11:30 обвалился сразу на 75 копеек до 77,0322 RUB/USD, а курс евро снизился на 25 копеек до 91,32 RUB/EUR.
Источник: select.by
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