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Беларусь и Россия с 1 ноября начнут тестировать «отмену роуминга»

Беларусь и Россия с 1 ноября начнут тестировать так называемую отмену роуминга, а точнее перевод роуминга на сниженные тарифы.




Об этом во вторник заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в онлайн-формате, сообщает ТАСС.

"По роумингу отмечен был явный прогресс. С 1 ноября страны переходят на тестовый режим по новой системе тарификации. Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5", - сказал Рапота.

По его словам, планируется посмотреть, как это будет работать, а затем дальше развивать эту тему в направлении отмены роуминга.

"Насколько это будет возможно, потому что там всем операторам надо просчитать свои издержки, которые связаны с этим, формы компенсации этих издержек и так далее... Но уже прогресс есть, и тут мы должны сказать спасибо нашим министрам связи, которые вообще достаточно продуктивно, эффективно над этим работают", - отметил госсекретарь.
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