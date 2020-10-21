"Из 2,6 млрд автомобилей на дорогах к 2045 году около 430 млн будут электромобилями", - прогнозируют авторы исследования. Общее число машин, согласно прогнозу, составит 2,6 млрд. "Доля электромобилей достигнет около 5% в 2030 году, 13% в 2040 году и более 16% в 2045 году", - цитирует экспертов interfax.by

добавляют эксперты.





При этом, как свидетельствует другое исследование, проведенное организацией Transport & Environment, электромобили и подключаемые гибридные автомобили составят 10% всех проданных автомобилей в Европе по итогам текущего года. Эксперты отмечают, что в прошлом году этот показатель был втрое меньшим.





Согласно прогнозу, уже в 2021 году доля электромобилей и гибридов на европейском рынке вырастет до 15%. Среди причин значительного роста называется политика сокращения выбросов CO2



