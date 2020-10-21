Банк ВТБ закрывает большие офисы и открывает мини-отделения

В Банке ВТБ (Беларусь) нам рассказали, что банк сейчас оптимизирует сеть и процессы, поэтапно трансформируя свой бизнес.

Одним из таких этапов является повышение эффективности действующей региональной сети, а также развитие более мобильных форматов обслуживания. Мини-отделения Банка ВТБ (Беларусь) с использованием банкомата с функцией cash recycling с расширенным функционалом вместо кассового узла активно открываются не только в столице, но и в регионах. «Отличительной особенностью такого офиса является компактная площадь (всего 10 м²), при этом клиент может воспользоваться максимально широким перечнем финансовых услуг», — пояснили в банке.





«Мы продолжаем развивать омниканальный сервис, сочетающий в себе возможность получения всех продуктов и услуг как в широкой сети отделений, так и в передовых цифровых каналах. Нашей системой дистанционного банковского обслуживания пользуются более 73 тыс. зарегистрированных пользователей, и с каждым месяцем популярность обновленного „Интернет-банка“ и VTB mBank только растет», — добавили в Банке ВТБ (Беларусь).



