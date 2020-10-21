











"Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - сказал Лукашенко.





Следует отметить, что речь идет только о Новополоцком НПЗ, поскольку Мозырский НПЗ уже давным-давно частично приватизирован – более 40% акций принадлежит российским компаниям.





Лукашенко отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии.





"Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать. Всегда так было - падения, взлеты, - мы должны в это кризисное время искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития", - продолжил он.