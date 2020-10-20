"Решение министерства торговли проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате сегодняшнего решения министерство торговли продолжит рассматривать Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах", - говорится в сообщении американского ведомства.





Как сообщалось, правительство Беларуси обратилось к властям США с просьбой снять статус страны с нерыночной экономикой в феврале 2020 года.





В сообщении Минторга США уточняется, что правительство Беларуси обратилось с просьбой пересмотреть статус страны для упрощения импорта металлопродукции из этой страны.





В феврале Минэкономики Беларуси сообщило, что Минторг США начал процедуру анализа целесообразности перевода Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой.





С этой целью правительство Беларуси в октябре 2019 года наняло в США юристов Crowell&Moring, которые должны были сопровождать процесс перевода республики из статуса страны с нерыночной экономикой в статус государства с рыночной экономикой.





Предполагалось, что получение такого статуса упростит доступ белорусских экспортеров на рынок США, а также станет дополнительным преимуществом при вступлении страны в ВТО.





Белорусские власти инициировали пересмотр статуса страны Минторгом США на фоне улучшения двусторонних отношений после почти 10-летнего периода охлаждения после президентских выборов 2010 года.





Однако после президентских выборов в августе 2020 года, итоги которых Вашингтон не признал, отношения вновь ухудшились. В начале октября США ввели персональные санкции в отношении восьми белорусских чиновников, которых считают ответственными "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".