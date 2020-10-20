Госдепартамент США расширяет санкции против "Северного потока-2"

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Госдепартамент США объявил о расширении санкций против проекта по строительству газопровода "Северный поток-2".





Об этом сообщается на сайте Госдепа.





В ведомстве напомнили, что в соответствии с разделом 7503 Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) обязаны подавать в Конгресс США доклады с перечнем судов, которые занимались укладкой труб для "Северного потока-2" или "Турецкого потока" на глубине 100 футов или больше, а также перечень иностранных субъектов, которые сознательно продавали, арендовали или предоставляли суда для строительства этих проектов.





В Госдепе разъяснили, как трактуют фразу "сознательно предоставляют (-ли) суда для строительства такого проекта". В ведомстве отметили, что под это определение могут попадать "иностранные фирмы или лица, которые предоставляют определенные услуги или товары, которые необходимы или имеют существенное значение для предоставления или эксплуатации судна, участвующего в процессе укладки труб для таких проектов".





"Такая деятельность, подпадающая под санкции в соответствии с PEESA, может включать, помимо прочего, предоставление услуг или средств для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов. Государственный департамент и министерство финансов готовы использовать весь спектр санкций, чтобы остановить строительство этих трубопроводов", — подчеркнули в Госдепе США.





Ремонт "Северного потока-2"

Санкции не будут применяться, к лицам, занимающихся ремонтом, техническим обслуживанием "Северного потока-2" или "Турецкого потока", а также восстановлением окружающей среды.





Также Штаты не будут вводить санкции против лиц, которые соответствуют перечисленным выше критериям, но «немедленно приступят к добросовестному прекращению такой деятельности и завершат ее в течение 30 дней после публикации данного разъяснения».





История "Северного потока-2"

Реализация проекта "Северный поток-2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.





Президент РФ Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток-2" "будет достроен российскими силами", но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.





Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению российского газопровода"Северный поток-2".





16 июля в США рекомендовали компаниям-инвесторам пересмотреть вопрос об участии в проекте по строительству газопровода "Северный поток-2".



