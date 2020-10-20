Объем вкладов в Белгазпромбанке уменьшился на 36,5%

Кредитный портфель уменьшился на 12% (примерно до 2,4 млрд рублей), а объем вкладов — до 1,97 млрд (минус 36,5% к 2019 году).





Клиенты забрали из банка свыше 1,1 млрд рублей. Активы снизились с примерно 4,97 млрд до 4,14 млрд.





Отток средств клиентов наблюдался и ранее. По данным за первое полугодие, средства клиентов банка к 30 июня уменьшились на 27%, до 2,193 млрд рублей.





Банком по-прежнему руководит временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой. Она была введена на фоне уголовных дел в отношении экс-руководителя банка Виктора Бабарико, зампредов правления и других лиц.





Ермакова заявляла, что «Газпром» и Газпромбанк (собственники Белгазпромбанка) не идут на контакт с временной администрацией. Также при Ермаковой в банке был скандал со вскрытием ячеек клиентов.