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Страх забастовки? У "Нафтана" новый гендиректор

Новым гендиректором «Нафтана» стал Андрей Сойко, он сменил на этом посту Александра Демидова

Сойко сменил на этом посту Александра Демидова, поруководившего новополоцким НПЗ менее трех лет — с марта 2017 года.

До нового назначения Андрей Сойко занимал должность заместителя председателя концерна «Белнефтехим», на которую был назначен всего три месяца назад.

Перед этим Сойко с декабря 2014 года по июнь 2020 года работал директором ОАО «Лакокраска» в Лиде, куда пришел с должности начальника отдела бюджетно-экономического планирования и анализа ИООО «Славкалий», а еще раньше трудился в «СолигорскМежРайГаз».

После президентских выборов, в августе, на встрече с уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Иваном Тертелем работники «Нафтана» заняли жёсткую позицию и потребовали отставки Лукашенко, Ермошиной и главы провластных профоюзов Михаила Орды. 

Правда к забастовке, которой угрожали в случае невыполнения их требований, работники так и не прибегли.

Связана ли смена руководства предприятия с этими событиями, пока неизсвестно.
Источник: vitebsk.cc
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