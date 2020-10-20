Страх забастовки? У "Нафтана" новый гендиректор

Сойко сменил на этом посту Александра Демидова, поруководившего новополоцким НПЗ менее трех лет — с марта 2017 года.





До нового назначения Андрей Сойко занимал должность заместителя председателя концерна «Белнефтехим», на которую был назначен всего три месяца назад.





Перед этим Сойко с декабря 2014 года по июнь 2020 года работал директором ОАО «Лакокраска» в Лиде, куда пришел с должности начальника отдела бюджетно-экономического планирования и анализа ИООО «Славкалий», а еще раньше трудился в «СолигорскМежРайГаз».





После президентских выборов, в августе, на встрече с уполномоченным представителем главы государства в Витебской области Иваном Тертелем работники «Нафтана» заняли жёсткую позицию и потребовали отставки Лукашенко, Ермошиной и главы провластных профоюзов Михаила Орды.





Правда к забастовке, которой угрожали в случае невыполнения их требований, работники так и не прибегли.





Связана ли смена руководства предприятия с этими событиями, пока неизсвестно.