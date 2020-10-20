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Глава ЕЦБ: Экономика Еврозоны сократится на 8-12%

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, заявила Лагард в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, которые сейчас внедряются в странах Европы, придадут неопределенности для предприятий и домохозяйств.

Об этом сообщает Reuters.

Новые ограничения в повседневной жизни в зоне евро, связанные с пандемией коронавируса, усиливают экономическую неопределенность, подчеркивая необходимость продолжения внедрения облегченной фискальной и монетарной политики, заявила Лагард.

"Понятно, что как фискальная поддержка, так и поддержка денежно-кредитной политикой должны оставаться в действии столько времени, сколько это необходимо", - добавила она.

Поэтому правительствам, по ее мнению, необходимо продолжать ослабленную фискальную и монетарную политику.

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в этом году на фоне негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19, заявила Лагард в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом.

Она отметила, что "мягкий" сценарий прогноза развития экономики в 2020 году, согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "уже устарел".
Источник: thinktanks.by
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