В сентябре беларусы забрали из банков еще почти 500 млн долларов

Таким образом, отток валюты физических лиц из банков продолжается, хотя он и замедлился.





В наибольшей степени сократились срочные вклады населения: на 303,1 млн. долларов — до 4 843,5 млн. долларов. В августе отток данных депозитов составлял 416,2 млн. долларов.





Величина переводных валютных депозитов населения, то есть их средств на карточках, в сентябре снизилась на 166,5 млн. долларов после снижения в августе на 208 млн. долларов и составила 1 164,5 млн. долларов.





Юридические лица, в отличие от физических, в сентябре продолжали накапливать валюту в банках, хотя прирост их вкладов оказался чисто символическим — 1,7 млн. долларов — до 5 012,7 млн. долларов.





Срочные депозиты предприятий сократились на 19,9 млн. долларов — до 2 585,7 млн. долларов. В августе они увеличились на 48,8 млн. долларов. А переводные депозиты юридических лиц поднялись в сентябре на 21,7 млн. долларов и достигли 2 427,1 млн. долларов. В августе данные депозиты увеличились в большей степени: на 200,5 млн. долларов.





Стоимость валютных ценных бумаг, выпущенных банками, и находящихся вне банковского оборота, в сентябре выросла на 25,5 млн. долларов, достигнув 513 млн. долларов. В августе они увеличились на 7,6 млн. долларов.





Величина депозитов в драгоценных металлах в сентябре снизилась на 2 млн. долларов — до 39,2 млн. долларов.





В целом за девять месяцев с начала текущего года физические лица забрали из банков 1 530,1 млн. долларов, что вызвано как экономическим и политическим кризисом в стране, так и низкими процентными ставками по валютным депозитам в банках.





Однако валютные вклады юридических лиц в коммерческих банках (без учета Банка развития) за январь—сентябрь выросли на 506,3 млн. долларов.





Стоимость банковских ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, за указанный период времени сократилась на 219,6 млн. долларов. А величина депозитов в драгоценных металлах снизилась на 12,4 млн. долларов.