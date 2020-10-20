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Экономика только одной страны восстанавливается в условиях пандемии — СМИ

Благодаря своевременному и агрессивному реагированию на всплеск заболеваемости COVID-19 Китай уже отмечает рост экономики.



Экономика Китая единственная в мире продолжает восстанавливаться на фоне коронакризиса. Так, ВВП республики вырос на 4,9% в третьем квартале по сравнению с прошлым годом. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило агентство Bloomberg.

«Как розничные продажи, так и промышленное производство в сентябре набирают обороты, убеждая рынки в том, что восстановление идет по плану», — указано в сообщении.

Отмечается, что причина такого явления кроется в своевременном и агрессивном реагировании на распространение коронавируса.

«Это обнадеживающее послание для всего остального мира. Если вы успешно справитесь с кризисом в сфере здоровья, ваша экономика сможет восстановиться», — заявил глава глобального отдела макроисследований компании Nomura Holdings Inc. в Сингапуре Роб Суббараман.

Как сообщалось, в китайском городе Циндао за считанные дни сделали почти 10 миллионов тестов на COVID-19, поскольку обнаружили три бессимптомных случая заболевания. Новых положительных результатов не зафиксировали.
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