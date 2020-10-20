«Соседи» купили барановичскую сеть «Советский»

Ранее точек было больше, но в июле сеть закрыла пять магазинов, а всего с начала года — шесть.





По данным Office Life, основные юрлица «Соседей» — это «Продсервис-Общепит», «Возвышенность», «Чистые родники» и «Либретик». Число их магазинов — 130. Также с «Соседями» аффилирована мини-сеть «Зорина» (13 магазинов). Вместе с новым барановичским активом в целом число всех подконтрольных магазинов — около полутора сотен.





Также «Соседи» связаны с ресторанами «Васильки» и пиццериями «Темпо Пицца».