Ученые из Минска будут строить дом в Антарктике

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в НАН.





Членам экспедиции до марта предстоит строить собственный дом на территории белорусской антарктической станции «Гора Вечерняя». Также специалисты будут изучать континент в рамках государственной программы.





В предыдущих поездках ученые заложили основу белорусской станции, а также ввели в строй специализированные модульные объекты.





В планах экспертов к 2021–2022 гг. подготовить первую очередь станции к приему экспедиций круглый год.





— Ввод в эксплуатацию станции, обеспечивающей проведение сезонных и круглогодичных научных исследований и мониторинга состояния природной среды Антарктики, является важным правовым фактором, определяющим присутствие нашего государства в Антарктиде, — заявили в НАН.





Участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции 20 октября выедут в Санкт-Петербург. Туда же отправят экспедиционные грузы. Затем на борту российского судна белорусские полярники пойдут в Антарктику. С декабря до середины февраля будут проведены научные исследования и работы по развертыванию амбулаторно-хирургического модуля. Вернутся ученые в первой половине марта.



