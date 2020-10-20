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Аналитики допустили W-образный сценарий для экономического роста в мире

В случае новых локдаунов из-за пандемии COVID-19 восстановительный рост мировой экономики может быть отложен до следующего года, допускают аналитики банка Barclays. С наибольшими рисками из-за вируса сталкивается Европа



Из-за второй волны пандемии коронавируса COVID-19 траектория глобальной экономики может пойти по W-образному сценарию, когда за начавшимся восстановлением последует новая рецессия, допустили аналитики банка Barclays.

«Мы усматриваем растущие риски того, что ожидавшееся в четвертом квартале 2020 года восстановление может быть отложено, если принятые в последнее время ограничительные меры окажутся недостаточными и темпы госпитализации пациентов с COVID-19 вернутся на уровни, наблюдавшиеся ранее в этом году», — отмечается в аналитической записке банка, пишет РБК.

Как отметили эксперты, хотя смертность от коронавируса снизилась, у государств все еще может не хватить эффективных мер для сдерживания коэффициента заражений (число людей, которых заражает один инфицированный) на низком уровне. «Материализация этих рисков [роста заболеваемости] может создать условия для W-образного сценария восстановления экономики, при котором введение жестких локдаунов может вновь замедлить экономическую активность до уровня второго квартала этого года», — резюмируют аналитики.
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