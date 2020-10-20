Сколько верёвочке ни виться, а конец всё равно будет. Это история про долг Беларуси. Про то, как белорусские VIP-распорядители чужого разбазарили ресурсы страны. Это история про качество государственного управления. Про то, как важно вовремя уходить правительству/президенту, если у них закончились конструктивные, позитивны идеи для развития страны, пишет известный экономист Ярослав Романчук.





Период 2010-2020 вошёл в историю Беларуси, как время жизни в долг, как период тщетных попыток спасти белорусский Совок/Госплан при помощи внешних кредитов. Правительство брало взаймы, как будто время отдачи по долгам не наступит никогда.





Расчёт был на то, что внешние кредиты помогут запустить новые, современные производства. При их помощи в стране появятся новые «точки роста». Они не только смогут обслуживать долги, но и наполнять бюджет. Так, чтобы средняя зарплата по стране уверенно приближалась к $1000 в месяц.

Прожектёры, маниловы и схематозники во власти с треском провалились. Многочисленные государственные контролёры, аудиторы, специалисты и начальники проглядели системные инвестиционные ошибки. Даже грамотный студент, нацеленный на честный, предпринимательский труд, увидел бы встроенные изъяны в государственных инвестиционных программах. Однако сверху был дан указ всё одобрять, некритически принимать.





Вот мы и пожинаем плоды реализации принципа «начальник всегда прав». Долговая яма страны – это прямой результат отрицательного кадрового отбора в органах госуправления и на государственных предприятиях. Никто не посмел/не захотел/ возразить А. Лукашенко, указать ему на утопичность, абсурдность или неадекватность государственных инвестиционных проектов. На голову налогоплательщиков чиновники научились брать в долг на внешних рынках. И пошло – поехало.





С 2009 по 2019г. валовой внешний долг в $-долларах Беларуси вырос на 84,5%. Для сравнения валовой долг Украины за этот период вырос только на 17,6%, России – на 20,7%. Если оценивать его объём, как отношение к валовому национальному доходу (ВНД), то в Беларуси он вырос на 23 процентных пункта (п.п.), в Украине – сократился на 14 п.п., в России сократился на 4 п.п.





Государственный и гарантированный государством долг в Беларуси в $-долларах взлетел в 3,1 раза, в Украине – в два раза, России только на 33%. Процентные платежи по валовому долгосрочному государственному долгу в Беларуси взметнулись в 8,8 раз, в Украине выросла в 2,2 раза, в России выросли в 3,1 раза.





Если в России создана достаточно большая подушка финансовой безопасности в виде резервов, то в Беларуси она гораздо тоньше. Мы значительно большой степени уязвимы к внешним шокам. В августе – октябре 2020г. А. Лукашенко и его правительство резко ухудшили положение страны. Политический кризис обнулил доверие к власти, перевёл страну в группу стран с самыми высокими кредитными рисками.





Яркой иллюстрацией качества работы А. Лукашенко и его правительств является Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК). 19 октября он горел в очередной раз. Распорядители и потребители чужого освоили ~$900 млн. кредитных ресурсов. Завод с токсичным экологическим шлейфом после «качественной» работы китайцев требует ещё $150 – 200 млн. инвестиций, чтобы всё, наконец, заработало. Не факт, что получится. Не факт, что на это потребуется только $200 млн.





А в это время государственные долги сжигают возможности национального предпринимательства. Правительство уже обрадовало, что повышения налоговой нагрузки не будет. Значит, о снижении тоже можно забыть. Значит, налоги останутся проблемой № 1 белорусских производителей товаров и услуг.





На наши с вами деньги VIP-распорядители и потребители чужого планируют ещё одну пятилетку продолжить возводить здания, закупать станки, приобретать машины/оборудование, проводить трубы и отчитываться о выполнении валовых показателей. Эти товарищи научились зарабатывать на наших бедах, зарабатывать себе на карман не из прибыли, а из убытков. Вы думаете, что случайно в январе – августе внешняя дебиторская задолженность (отгрузили товар за границу и не получили оплату) выросла сразу на 32,8%, до BYN12,6 млрд. (13,5% ВВП Беларуси за этот период)? Совсем нет. В условиях девальвации так принято зарабатывать.





Вы думаете, что случайно долги по кредитам выросли на 23,6%, до BYN96,8 млрд.? Совсем нет. Просто оборотки катастрофически не хватает. Представьте, сколько денег заморожено в складских запасах (более BYN5 млрд.), кредиторке (BYN59,9 млрд.) и дебиторке (BYN48,8 млрд.).





Сегодня для Беларуси на внешних рынках в валюте (если не считать политически мотивированных кредитов России) новые кредиты дадут, как минимум, под 9% годовых. Значит, для коммерческих организаций они – если дойдут вообще – будут стоить 14 – 16% годовых в валюте. Отбить такие проценты в условиях Беларуси за очень редким исключением практически нереально. Значит, за последнее десятилетие власти посадили Беларусь в долговую яму. Сегодня вместо того чтобы уйти, они посиневшими пальцами цепляются за трон власти. Потому что именно это место более 25 лет гарантировало им обогащение без стыда и совести.